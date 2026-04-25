ロケッツとのプレーオフ1回戦第3戦でダンクシュートを決めるレーカーズの八村（右）＝ヒューストン（AP＝共同）【ヒューストン共同】米プロバスケットボールNBAは24日、各地でプレーオフ1回戦（7回戦制）が行われ、西カンファレンス第4シードのレーカーズの八村塁は敵地ヒューストンで第5シードのロケッツとの第3戦に先発し、43分48秒の出場で22得点、4リバウンドと活躍した。チームは延長の末に112―108で競り勝ち3連勝。突破ま