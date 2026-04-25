俳優の庄司浩平（26）が25日、都内で行われた「庄司浩平カレンダー 2026.04-2027.03」発売記念イベントに登壇。中学生時代の修学旅行を振り返り、先生から怒られたことを明かした。【写真】にっこり笑顔でカレンダーを紹介する庄司浩平かねてから「恐竜好き」を公言していた庄司本人の希望もあり、恐竜の聖地・福井県で撮影を敢行。福井県立恐竜博物館をはじめ、県内の名所を巡り、スタイルを生かしたソリッドかつモードなカッ