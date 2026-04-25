アメリカ・サンフランシスコ在住のタレント・野沢直子が24日、自身のアメブロを更新。アメリカでスタンダップコメディのツアーを開催中のタレント・渡辺直美が、自宅に遊びに来たことを報告した。【映像】野沢直子、幸せあふれる夫婦ショット（複数カット）野沢は「今、アメリカでスタンダップのツアーやってる渡辺直美ちゃんがサンフランシスコに来てて、我が家に遊びに来てくれました〜」と報告。野沢の自宅で撮影された、渡