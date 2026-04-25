日本野球機構(NPB)は25日の公示を発表。ヤクルトはこの日行われる中日戦で先発予定の小川泰弘投手を1軍に登録しました。プロ14年目を迎えた小川投手は、今季3試合に登板し、1勝1敗、防御率3.68をマーク。前回14日のDeNA戦から中10日で、今季4度目の登板に挑みます。