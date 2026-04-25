将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第2局が4月25日、青森県青森市の「ホテル青森」で行われている。藤井名人の先勝で迎えた本局は、早くも定跡を外れた力戦へと展開。両者の構想力に大きな注目が集まる中、正午になり昼食休憩に入った。【中継】藤井名人VS糸谷九段 注目の第2局（生中継中）開幕局を制し、防衛・4連覇へ向けて好発進を遂げた藤井名人