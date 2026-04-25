世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。メキシコの「“第2のパンチくん”犬のぬいぐるみが『お母さん』」についてです。◇◇◇メキシコの動物園にいる生後1か月ほどのパタスモンキー「ユージ」くん。元気にミルクを飲んでいます。ぬいぐるみを抱きしめるしぐさ。どこかで見覚えはありませんか？千葉・市川市動植物園の「パンチ」くん。オランウータンのぬいぐるみを抱く姿がSNSで拡散され一躍人気となりました。この姿がパ