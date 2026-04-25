ミラノ・コルティナオリンピック、パラリンピックの応援感謝パレードが行われ選手たちが沿道からの大声援に笑顔でこたえました。朝早くから約5万人のファンが駆けつけた東京、日本橋。冬季大会では初となったパレードには、メダリストら約120人の選手団が参加しました。フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した木原龍一選手と三浦璃来選手のりくりゅうペアは豪快なリフトで沿道の声援に応えました。三浦璃来選手：皆さんの目