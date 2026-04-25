主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』の放送が、4月24日（金）にスタートした。第1話では、主人公の高坂葵（白洲迅）が突然“余命３ヶ月”を告げられる展開に。夫の余命を知った妻・美月（桜井日奈子）は、気丈に葵を支えていた。するとその直後、目を疑うような場面が展開され…。【映像】献身妻「久しぶりに一緒にお風呂どう？」◆幸せな家庭の妻が秘めたもうひとつの