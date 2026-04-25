4月25日（現地時間24日、日付は以下同）。トロント・ラプターズは、イマニュエル・クイックリーが負傷している右ハムストリングの症状が復帰に向けた調整中に悪化したため、「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンドには出場しないと発表した。 ラプターズの先発ポイントガードは、レギュラーシーズン70試合の出場で平均16.4得点4.0リバウンド5.9アシスト1.3スティӦ