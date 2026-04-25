ファントムシータが、2nd CDシングル『ホラークイーン』を6月24日にリリースする。 （関連：ファントムシータが“アイドルの本質”を証明する――異端の物語の序章、日本武道館で見せた覚悟の意味） 表題曲「ホラークイーン」は、ボカロP てにをはが作詞／作曲／編曲を担当。“ホラー”というコンセプトのもと、クイーンの座に君臨する姿を提示する、グル&