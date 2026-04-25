開催：2026.4.25 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 4 - 12 [ヤンキース] MLBの試合が25日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとヤンキースが対戦した。 アストロズの先発投手はランス・マクラーズ、対するヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレンで試合は開始した。 1回表、4番 ベン・ライス 5球目を打ってセカンドゴロ しかしセカンドが悪送球 3塁ランナー