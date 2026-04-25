モデルでプロ雀士の岡田紗佳（32）が24日、自身のインスタグラムを更新。クレオパトラ風の撮影オフショットを公開した。「もっと反って！」「脚を顔の横に持ってきて！」「激しく回りながらダンスして！」と撮影でかけられた声を明かした。「ピラティスで体幹と柔軟性鍛えてて良かったと心から思った撮影だった」としみじみ。「次の日普通に筋肉痛になったw」と撮影オフショットを公開した。「でも撮影自体本当に楽しくて