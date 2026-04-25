2023年に解散した女性ユニット「BiSH」のメンバーで、現在は歌手や女優として活動しているセントチヒロ・チッチ（年齢非公表）が24日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。チッチは竹内涼真と肩を組む2ショットを投稿。「お兄ちゃーん！！！！！！」とつづった。竹チッチは現在、竹内主演のミュージカル「奇跡を呼ぶ男」に出演中。この日は東京公演の千秋楽だった。