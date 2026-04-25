24日午後、八代市の県道で、トラック同士が正面衝突する事故があり、運転手1人が死亡しました。事故があったのは、八代市鏡町野崎の県道八代不知火線です。警察と消防によりますと、24日午後4時頃、小型トラックと中型トラックが正面衝突しました。この事故で、小型トラックを運転していた、宇城市不知火町に住む、農業、植松行明さん（86）が車体に挟まれ、病院に搬送されましたが約3時間後に死亡が確認されました。中型トラック