『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック・パラリンピックTEAM JAPAN応援感謝パレード』が25日、東京・日本橋で開催。パレードで日本橋を練り歩いたアスリートへの取材会も行われたが、まさかの“上田晋也まみれ”の質疑応答となった。【動画】鍵山優真、坂本花織引退後のフィギュア界を背負う覚悟を語る真面目な回答に坂本は爆笑沿道には、日本テレビ系スポーツニュース番組『Going! Sports＆News』のクルーが司会の上田