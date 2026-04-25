NPB(日本野球機構)は25日の公示を発表。オリックスは吉田輝星投手を1軍登録しました。吉田投手は、昨年右肘の手術を受け、今季復活。ファームでは8試合で防御率0.00、奪三振率11.25と高い数字を記録しています。25歳右腕は、1軍登板となれば2024年9月28日以来となります。