フィギュアスケート男子で五輪２大会連続メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、大先輩の思いを引き継ぐ覚悟だ。ミラノ・コルティナ五輪の個人＆団体で銀メダルを獲得した鍵山は、２５日に東京・日本橋で行われた同大会の日本選手団応援感謝パレードに出席。沿道には５万人が詰めかけたという。「こんなに人がたくさん来てくださるとは思っていなかった。びっくりな気持ちでいっぱいだし、やっぱり五輪はすごい大