アニメ「プリキュア」シリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第13話「名探偵VS怪盗」が、あす4月26日に放送。あらすじと場面写真が公開された。【動画】ついにウソノワールがやってきた!?第13話予告映像主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999