『SPA!デジタル写真集小池里奈「あなたのページをめくる」』が発売中。このたび、カバーと誌面カットが公開となった。【写真】小池里奈、美しい肢体で魅せる！写真集より公開カット小池里奈は、1993年9月3日、栃木県生まれ。T156。2004年にドラマ『美少女戦士セーラームーン』でデビュー。役者、グラビア、バラエティと多岐にわたり活躍。とちぎ未来大使、小山評定ふるさと大使を務める。2024年にデビュー20周年を迎えた。