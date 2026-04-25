日本でも大ヒットを記録したフランス映画『最強のふたり』。すべてが正反対の二人の男がぶつかり合いながらもかけがえのない友情を育んでいく姿が感動を呼んだ物語がこの春、日本オリジナル・ミュージカルとしてよみがえる。主人公二人には、川平慈英、浦井健治と最強のキャスティングが実現。ハッピーエナジーがあふれているという稽古場で、本作の魅力をたっぷり語ってもらった。【写真】『ビッグ・フィッシュ』共演で紡いだ絆