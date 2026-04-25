◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神梅野隆太郎捕手、小野寺暖外野手▽ＤｅＮＡ片山皓心投手、成瀬脩人内野手▽中日尾田剛樹外野手▽広島石原貴規捕手▽ヤクルト小川泰弘投手【出場選手登録抹消】▽ＤｅＮＡ牧秀悟内野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽オリックス吉田輝星投手▽楽天マッカスカー外野手▽ロッテ東妻勇輔投手、池田来翔内野手、井上広大外野手【出場選手