◆パ・リーグオリックス―日本ハム（２５日・京セラドーム大阪）オリックス・吉田輝星投手が２５日、出場選手登録された。２４年９月２８日の楽天戦（楽天モバイル）を最後に登板がなく、２５年３月７日に右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）と鏡視下右肘頭骨棘（こつきょく）切除術を受けた右腕。プロ８年目の今季は２月２１日の紅白戦で５１１日ぶりの実戦復帰を果たすと、ファーム・リーグでは８試合で１セ