◆クイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）＝４月２５日海外初挑戦のマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）を送り出す手塚久調教師がレース前日、シャティン競馬場の芝コースを歩いて馬場状態を確認した。これまで同馬は昨年、制した天皇賞・秋など国内の全８戦が良馬場。香港では週中に雨が降ったが、馬場コンディションは徐々に回復しているようだ