仙台FW小林心ゴール後の五十嵐聖己に脚光ベガルタ仙台は4月18日、J2・J3百年構想リーグ第11節で栃木シティと対戦し、5-0の勝利を収めた。開幕11試合負けなしを継続で、EAST-Aの首位を快走しているなか、得点後のゴールセレブレーション中の一コマが注目を集めた。ホームでのゴールラッシュは前半26分、FW岩渕弘人のゴールで始まった。前半アディショナルタイムにMF相良竜之介の左足ミドルで追加点を奪い、さらに後半に入ると岩