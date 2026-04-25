古くなった扇子や太鼓のバチなどを芸者衆が供養する「撥扇塚供養祭」が20日熱海市で行われました。この供養祭は、熱海花柳界の始祖・阪東三代吉を偲ぶとともに道具を供養し芸の上達を願おうと毎年、三代吉の菩提寺で行なわれているもので今回で35回目になります。本堂には、熱海の芸者衆ら26人が参列し読経が響く中、焼香をあげて手をあわせていました。法要後には、供養塔の「撥扇塚」の前で古くなった道具を焼く「お焚き上げ」が