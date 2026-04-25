小児がん治療に役立ててほしいと生命保険会社のアフラックが静岡市葵区にある県立こども病院へ寄付金の贈呈を行いましたこれは小児がん治療を支援するために行われているものでアフラックは全国15か所の小児がん拠点病院に対し寄付を行っています。きのうの贈呈式では小児がん拠点病院である静岡県立こども病院に寄付金35万円のほか子どもたちが遊べるアヒル型ロボット10台が贈られました。（アフラック生命保険加藤英樹 静岡支