では、トランプ米大統領が起こした米国・イスラエル−イラン戦争に対する評価はどうか。まだ戦争が終わらず結論的な評価を出すのは難しいが、専門家らは「国際秩序を破るトランプ大統領の独断から始まった戦争」という意見を出している。これまでの中東での戦争に適用した基準で分析しても、今回の戦争に対する評価は厳しい。まず、戦争の大義名分として掲げた「イランの核兵器開発中断に向けた核プログラム廃棄」に関しては、米国