５月のJAL国内線ファーストクラスの機内食に高知のいも焼き菓子とゆずドリンクが登場することになりました。機内食に採用されたのは、四万十ドラマの「いも焼き菓子ひがしやま。」と馬路村農協の「ごっくん馬路村」です。4月24日、JAL高知支店の川真田支店長らが県庁を訪れ茺田知事にメニュー採用を報告しました。JALでは全国のこだわりの銘品を機内食で紹介する取り組みを2026年度からスタートしています