東海道新幹線が正常に運行できなくなったことを想定し実際の新幹線車両を使った大規模訓練が23日夜から24日未明にかけ行われました。これはJR東海が大規模災害が発生した際などに迅速に対応できるよう毎年行っているもので今回は豊橋ー静岡駅間で実際に新幹線を走行させ行われました。訓練にはJRの職員や警察などおよそ300人が参加し夏に長時間運転見合わせが発生したことを想定。車内では暑さを考慮し水や冷却グッズなどの