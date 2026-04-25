2月末に始まった米国・イスラエル対イランの戦争が25日で57日目を迎えた。これまで米国とイランは戦争終結に向けた停戦や交渉をしてきたが、依然として激しい対立が続いている。トランプ米大統領は「イランが米国の要求を受け入れず、終戦交渉が成果を上げられない場合、発電所や橋梁など主要インフラを攻撃する」と警告した。イラン側もホルムズ海峡の封鎖を固持しながら「戦争を終わらせるのはイランであり、米国ではない」と一