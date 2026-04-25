日本野球機構(NPB)は25日の公示を発表。DeNAは前日24日の試合で負傷した牧秀悟選手を抹消し、ルーキー2選手を登録。ドラフト5位入団の内野手・成瀬脩人選手と先発登板予定の片山皓心投手を初昇格としました。牧選手は前日24日の巨人戦に「2番・セカンド」でスタメン出場すると、3回に負傷。第2打席を迎え、サード方向へ打球を放つも、走塁時に足を痛めた様子で途中交代となっていました。今季はここまで21試合に出場し打率.333、2