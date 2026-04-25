◇MLB ドジャース-カブス(日本時間25日、ドジャー・スタジアム)ドジャースがウィル・スミス選手の第3号3ランで先制。打球はライトを守るカブス・鈴木誠也選手の上を越えました。両チーム無得点の3回、キム・ヘソン選手がこの試合初ヒットを放つなどでドジャースがノーアウト1、2塁のチャンス。しかしここで大谷翔平選手は空振り三振に倒れ、この試合2打席連続三振に。その後2アウト1、2塁で打席に立ったスミス選手は、初球のフォー