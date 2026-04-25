◇パ・リーグオリックス―日本ハム（2026年4月25日京セラドーム）オリックスの吉田輝星投手（25）が25日、今季初の1軍昇格を果たした。「もう頑張るぞ、という感じです。特別な緊張感はないですね」25年3月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、昨季はリハビリに専念した。今春キャンプ中の2月22日紅白戦で実戦復帰し、ファームではここまで8試合の登板で防御率は0・00。今月7、8日の阪神戦では連投テストもクリアしてい