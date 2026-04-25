7日間の決断の旅で、最愛の人と向き合った末に出す答えは……。4月23日放送のABEMA『さよならプロポーズ via オーストラリア』第8話では、結婚に踏み出せないカップルたちの修羅場が放送された。【映像】元アイドル美女がブチギレる瞬間今回決断の旅に出ているのは、出産も見据え結婚のタイミングを真剣に考えているルナ（29）と、まだまだ自由で居たいユウキ（31）。「好きだけじゃ、結婚できないの？」という葛藤を抱え、「結婚