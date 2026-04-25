国道8号「小松バイパス」全線4車線に国土交通省 北陸地方整備局は2026年4月23日、国道8号「小松バイパス」に残る暫定2車線区間が2027年内に4車線化すると新規に公表しました。【マジで高速かよ…】これが完全4車線になる「小松バイパス」です（地図／写真）小松バイパスは石川県を東西に貫く国道8号のうち、能美市大長野町から加賀市箱宮町までの15.8km。この区間は交差道路と完全に立体化した信号のない無料バイパスとなって