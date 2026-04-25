CUTIE STREETが5月27日にリリースする両A面3rdシングルCDの表題曲「キュートなキューたい」が、テレビアニメ『ポケットモンスター』のエンディングテーマに起用される。 （関連：令和J-POPは“パラパラ”がトレンド？Snow Man、M!LK、CUTIE STREET……今、再熱する理由とは） 本楽曲が『ポケットモンスター』のエンディングテーマに決定したことを受け、これまで“きゅー