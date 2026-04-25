きょう（25日）午前10時45分ごろ、岡山市北区内山下の市道で、軽自動車と自転車が衝突する事故がありました。自転車に乗っていた女性が重体です。 【現場の写真をみる】岡山市北区内山下の市道で軽自動車と自転車の衝突事故自転車に乗っていた女性が重体 事故があったのは岡山県庁近くの旭川沿いの道路です。信号機のない見通しの良い三差路付近を自転車で横断していた70代とみられる女性が、左から来た軽乗用車にはねられまし