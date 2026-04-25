「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、20〜34歳男性（M1層）を対象に「20〜34歳男性に人気の20代男優ランキング」に関するアンケートを実施しました（※タレントの年齢は7月25日時点）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：目黒蓮（Snow Man）2位は、アイドルグループ・Snow Manのメンバーとして活躍する、目黒蓮さんでした。2024年夏にドラマ『海の