首位を走る池山監督の選手を盛り立てる手腕にも注目が高まっている（C）産経新聞社ヤクルトは4月24日に行われた中日戦（バンテリンドームナゴヤ）に4ー6と今季初のサヨナラ負け。1点リードの9回のマウンドに送ったのは守護神のホセ・キハダではなく、星知弥。3連投となることを避けるべき取った策だったが、その星がつかまる。【動画】「ガチで希望」「次回の1軍ではこれを見たいぞ」ファーム降格直後の打席で豪快弾！モイセエ