プロ野球・阪神は25日、梅野隆太郎選手と小野寺暖選手を1軍登録しました。梅野選手は今季開幕を2軍でスタート。ファームではここまで16試合の出場、2本塁打、5打点で打率.290をマークしています。23日の公示で阪神は中川勇斗選手と嶋村麟士朗選手の若手捕手2人を抹消していました。小野寺選手はファームで22試合に出場し4打点、打率.226としています。