歌手でタレントの松本伊代（60）が24日、自身のインスタグラムを更新。夫でタレントのヒロミ（61）との愛犬たちとのショットを公開した。「パパからの順番待ちするワンズたち」とつづり、愛犬たちの写真を公開。「#もうすぐ16歳のたろー」「#サブ」「#キク」と記した。ヒロミとのショットも添え、「#素敵な肖像画を描いていただきました」「#はなちゃんも帰ってきた」とつづった。ヒロミと松本は1993年に結婚。長男・凌央