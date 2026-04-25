世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。アメリカの「自宅の庭に突然の“空飛ぶ客”驚きの光景に夫婦も大笑い」についてです。◇アメリカ・カリフォルニア州のある住宅。住人の夫婦が慌てて庭へと飛び出してきました。驚きを隠せない2人が見た光景は…見知らぬ大勢の人。なんと夫婦の住む自宅の庭に、熱気球のゴンドラが緊急着陸。夫「やあみんな、旅はどうだったかい？」この日は風が弱く、空中で燃料が尽きかけてしま