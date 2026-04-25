昨年スタートした日本音楽事業者協会主催のお笑いタレントが集結する「GMO渋谷エンタメ祭」が、今年も開催される。その第一弾としてスペシャルライブ「JAME渋笑（ジェイムシブワラ）」の概要が発表された。7月11、12日の2日間で、場所は東京・LINECUBESHIBUYA。11日はM―1グランプリ、キングオブコント、R―1グランプリの各王者らが集結。中川家、アンタッチャブル、おぎやはぎ、東京03、ナイツ、アンガールズ、NONSTYLE