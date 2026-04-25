「ドジャース−カブス」（２４日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、三回の第２打席で空振り三振に倒れた。珍しくスイング後にヘルメットが飛ぶシーンもあった。この回、先頭のキム・ヘソンがチーム初安打となる中前打で出塁。続くフリーランドは四球を選んで無死一、二塁と好機を拡大した。第１打席は空振り三振に倒れていた中、再び右腕・タイロンとの対戦。初球のチェンジアップに