乗客１０６人が犠牲となったＪＲ福知山線脱線事故からきょう４月２５日で２１年です。 ２１年前のきょう、スピードを出しすぎた列車がマンションに衝突し、多くの犠牲者が出ました。 事故現場に整備された「祈りの杜」には朝から遺族らが訪れ、静かに祈りを捧げています。 ２００５年４月２５日、ＪＲ福知山線の快速電車が制限速度を大幅に超えるスピードで走行し、カーブを曲がり切れずマンションに