ヴァイオリニストの高嶋ちさ子が２４日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」に出演。初めて行ったエステ店での恥ずかしい“事件”を告白した。「キレイさっぱりしたい過去？」を問われた高嶋は「私は大学生のときに生まれて初めてエステっていうものに行って」と初めてエステ体験でのエピソードを切り出した。「横になるんだけど、その時に、お店の方から『“パンツ”も、よかったら、お脱ぎになったら楽になりますよ』って