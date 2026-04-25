一般的に洗濯機の標準コースではすすぎが2回に設定されています。「すすぎを1回にすれば水道代を節約できるのでは？」と考える人もいるでしょう。 本記事では、洗濯機の設定を「すすぎ2回」にした場合と「1回」の場合の水道代を比較するとともに、すすぎを1回にするメリット・注意点や、そのほかの節約方法をご紹介します。 「すすぎ2回」と「すすぎ1回」の水道代 水道代は「1リットルあたりの料金×使用量