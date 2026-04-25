※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年5月号からの転載です。 どんな違和感も見逃さず、事件の真相をたぐりよせ、罪をまっとうに裁いてきた検事・佐方貞人。だが、ある事件を機に、刑事事件を専門に扱う弁護士へと転身する。柚月裕子さんの佐方シリーズは、そんな“ヤメ検”を主人公に据えたリーガル・ミステリーだ。第1作『最後の証人』は弁護士時代を描いた長編、続く3作は時をさかのぼり、検事時代の活躍をつづった短編集