ディズニー＆ピクサーの人気映画『レミーのおいしいレストラン』（2007）のモデルとなったと言われるフランス人シェフ、ベルナール・ロワゾーの伝記映画が製作されることがわかった。米が報じている。 ロワゾーはミシュラン三つ星を獲得したフランス・ソーリューの名店「ラ・コート・ドール」を一時期の凋落から立て直し、ソーリューを世界的に有名な