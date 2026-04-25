歌手のチョ・グォンが、ドイツ・ベルリンで体験した強烈なカルチャーショックを明かした。予想外の“19禁クラブ”体験談に、共演者も驚きを隠せなかった。【画像】19禁ゲームにK-POPアイドルが登場？4月23日、YouTubeチャンネル『VIVO TV』には、「カッサ効果で目が大きくなった。カッサ専門家チョ・グォンにしっかり教わるビューティー管理｜セオログ」というタイトルの動画が公開された。この日、共演者のソン・ウニはチョ・グォ